Sărbătoare 17 octombrie: Zi importantă în calendarul ortodox - Un mare sfânt este pomenit astăzi Sfintii Parintii au folosit imaginea matrimoniala pentru viata duhovniceasca. Omul, asemanat cu o desfranata, care prin pacate s-a departat de iubirea curata, este cautat de Mirele sau, Hristos. Iata ce spune Sfantul Ioan Gura de Aur intr-o omilie despre acest lucru: "Cel mai mare si mai puternic" a ravnit o desfranata. Dumnezeu Si-a dorit pentru Sine o desfranata? Da, la firea noastra ma refer. Dumnezeu doreste o desfranata? Omul, daca pofteste o desfranata este osandit, iar Dumnezeu o doreste pe aceasta? Foarte mult! In timp ce omul, insa, pofteste desfranata ca sa se faca desfranat, Dumnezeu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Recent, cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, episcopul Maramureșului și Satmarului, și prin purtarea de grija a managerului Spitalului Vișeu de Sus, Cristian-Ovidiu Vlad, au inceput lucrarile de modernizare și infrumusețare la Biserica „Sf. doctori fara de arginți Cosma și Damian” din incinta…

- Sarbatorile zilei de 26 septembrie - Mutarea Sfantului Apostol și Evanghelist Ioan/ Sfantul Voievod Matei Basarab și Dreptul GhedeonOrtodoxe Mutarea Sf. Ap. si Evanghelist Ioan; Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedon Greco-catolice Savarsirea din viata a Sf. ap. si ev. IoanRomano-catoliceSs.…

- Ambasada SUA la București a transmis, pe pagina de Facebook, condoleanțe familiilor și prietenilor celor care au murit in tragedia de la Crevedia și precieaza ca “suntem pregatiți sa oferim orice asistența este necesara”.

- Stația de gaz din Crevedia a ramas fara autorizație ISU in urma unui control in 2020. Aceasta punea in pericol populația din jur și nu avea masuri de prevenire. In apropierea stației de gaz din Crevedia erau mai multe case, gospodarii și o cladire.De trei ani, societatea ar funcționa doar ca un depozit…

- Numai șase locuri au fost disponibile pentru persoanele cu arsuri grave rezultate in urma exploziei de la Crevedia. Sunt datele care vin de la ministrul Sanatații, Alexandru Rafila."In total sunt 58 de pacienți. Am avut doua decese in total, unul din pacienți cu arsuri de 90%. Doi pacienți au fost…

- ​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis care este situația valorilor de trafic pe principalele artere rutiere la ora 16:00 .Pe DN 1 Ploiești - Brașov sunt coloane de mașini in Comarnic și Bușteni, pe sensul de mers catre Brașov, precum și intre stațiunile Predeal…

- O femeie de 51 de ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, acuzata ca a sustras in repetate randuri bani din fondurile firmei farmaceutice la care era director financiar. Prejudiciul este estimat la 18 milioane de lei, a anunțat vineri, 21 iulie, Poliția Capitalei.Faptele s-au petrecut in perioada…

- Comisia de Disciplina a Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale (MMSS) și Comisia de Disciplina a Agenției Naționale de Plați și Inspecție Sociala (ANPIS) s-au sesizat și au dispus cercetarea disciplinara a:- inspectorului general de stat al Inspecției Muncii (IM), Dantes Bratu,- directorilor executivi…