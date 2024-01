A luptat impotriva ereziei monofizite care, desi fusese condamnata la Sinodul al IV-lea Ecumenic, mai era prezenta in mintea unora, iar imparatul Anastasie I (491-518) devenise adeptul ei. Cuviosul Teodosie ii trimite o scrisoare imparatului, in care ii descopera abaterile doctrinare. Din aceasta cauza a fost inchis, dar dupa moartea imparatului a fost eliberat.Sfantul Cuvios Teodosie cel Mare a trecut la cele vesnice in jurul anului 529. Trupul sau a fost ingropat in pestera in care se nevoise in tinerete, iar mai tarziu a fost mutat in manastirea care ii poarta numele.Sfantul Cuvios Teodosie…