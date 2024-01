Stiri pe aceeasi tema

- Sarah Ferguson, ducesa de York, a fost diagnosticata cu o forma de cancer de piele, a relatat duminica presa din Marea Britanie, cea mai recenta veste despre problemele de sanatate care au lovit recent membri ai familiei regale britanice.

