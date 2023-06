Stiri pe aceeasi tema

- Peste 34% dintre romani erau expusi anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind de departe cea mai mare pondere inregistrata in randul tarilor membre ale Uniunii Europene in anul 2022, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat, citate de Agerpres.ro. Potrivit oficiului european…

- Datele publicate miercuri de catre Eurostat arata ca 34% dintre romani erau expusi, in anul 2022, riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind cea mai mare valoare inregistrata in randul tarilor membre ale UE anul precedent. Romania este urmata de catre Bulgaria, cu 32%, potrivit news.ro.Conform…

- Peste 34% dintre romani erau expusi anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind de departe cea mai mare pondere inregistrata in randul tarilor membre ale Uniunii Europene in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat.Potrivit oficiului european de statistica,…

- Peste 34% dintre romani erau expusi anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind de departe cea mai mare pondere inregistrata in randul tarilor membre ale Uniunii Europene in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat.Potrivit oficiului european de statistica,…

- Peste 34% dintre romani sunt expuși riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind de departe cea mai mare pondere inregistrata in randul tarilor membre ale Uniunii Europene in anul 2022, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat.

- Situatia copilului in Romania ramane una marcata de disparitati severe, inechitatea fiind prezenta in viata copiilor romani inca de la nastere, sustin reprezentantii Organizatiei Salvati Copiii."Inechitatea isi face simtita prezenta in viata copiilor romani inca de la nastere, in conditiile in care…

- Potrivit Organizatiei Salvati Copiii , peste este un sfert dintre copiii Romaniei se confrunta cu deprivarea materiala si cu saracia severa. Aproape 30.000 de copii romani beneficiaza de serviciile centrelor de zi pentru prevenirea separarii copilului de familie: 20,3% dintre familiile cu copii traiesc…

- Comisia de Dialog Social Dambovița a adus in dezbatere, subiecte legate de piața muncii și persoanele aflate in risc de saracie și excluziune sociala The post Comisia de Dialog Social Dambovița a adus in dezbatere, subiecte legate de piața muncii și persoanele aflate in risc de saracie și excluziune…