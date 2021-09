Șapte trasee turistice de neratat în Ținutul Pădurenilor FOTO Nu mai puțin de șapte trasee turistice strabat intinsul Ținut al Padurenilor din județul Hunedoara, in care vechile ocupații ale localnicilor sunt pe cale de dispariție, dar care a ramas vestit pentru frumusețea locurilor și pastrarea multor tradiții: drumul baieșilor, drumul fierului, drumul marmurei, drumul ecumenic, aventura in padurenime, Manastire-lac Cinciș și Valea Runcului. Drumurile […] Articolul Șapte trasee turistice de neratat in Ținutul Padurenilor FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

