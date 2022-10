Stiri pe aceeasi tema

- O explozie despre care se presupune ca a fost cauzata de o scurgere de gaz a ranit duminica cel puțin șapte persoane intr-un restaurant japonez din orașul Tarragona, situat in nord-estul Spaniei, au anunțat autoritațile locale, potrivit Reuters . Deflagrația s-a produs in jurul orei locale 16.00, cand…

- O explozie provocata cel mai probabil de gaz a ranit duminica cel puțin șapte persoane intr-un restaurant japonez din orașul Tarragona, in nord-estul Spaniei, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Aproximativ 50 de muncitori sunt blocati in subteran, ca urmare a unei explozii caare a avut loc, vineri, intr-o mina de carbune din Amasra, un oras din din nord-vestul Turciei, a anuntat guvernatorul orasului. The post Explozie intr-o mina de carbune din Turcia. Doua persoane au murit, iar alte 20…

- O explozie produsa la un festival de stiinta in nord-estul Spaniei s-a soldat cu ranirea a 18 persoane, unele dintre ele grav, intre care 10 copii cu varste intre 3 si 13 ani, relateaza sambata dpa, potrivit Agerpres.Accidentul s-a produs vineri seara in timpul demonstratiei unui experiment la Casa…

- Deflagrația a avut loc marti, 20 septembrie, intr-un apartament dintr-un bloc din orașul Cluj-Napoca. Apelul la serviciile de urgența a venit la ora 3.40. Patru persoane, printre care si un copil de aproximativ un an, au suferit rani usoare, relateaza Ziua Cluj , care citeaza informații oferite de ISU…

- Lipsa globala de cipuri, cauzata de haosul de aprovizionare provocat de pandemia de Covid-19 si de cererea in crestere, a devastat sectorul auto, multe companii oprind temporar productia. Doua fabrici ale Renault din regiunea Castilia si Leon din Spania vor opri temporar activitatile, una urmand sa…

- Un copil, in varsta de 1 an și 8 luni, a murit in Spania, dupa ce a fost lovit in cap de grindina. Alte aproximativ 50 de persoane au anunțat ca au fost ranite, suferind vanatai și chiar fracturi, in urma unei furtuni violente care a durat 10 minute și care a lovit regiunea

- O bomba a explodat sambata in capitala afgana Kabul. Mai multi martori au relatat agentiei Reuters ca probabil sunt numerosi raniti.Explozia a avut loc in partea de vest a orasului, unde traieste minoritatea siita, potrivit Agerpres.