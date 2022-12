Șapte persoane au ajuns la spital după ce un autobuz a fost lovit de un microbuz pe DE 581 Un grav accident de circulație s-a produs miercuri dimineața pe Drumul European 581, șapte persoane fiind ranite dupa ce un autobuz a fost lovit in plin de un microbuz de transport marfa. Politia Rutiera din Galati a fost sesizata printr-un apel la 112, in legatura cu faptul ca la intersectia DE 581 cu Drumul Județean 252, in apropierea Pietei comunei galațene Cosmesti, a avut loc un accident rutier, in urma caruia o persoana a ramas incarcerata si au fost ranite mai multe persoane.Potrivit ISU Galați, la locul accidentului au intervenit o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

