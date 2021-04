Stiri pe aceeasi tema

- Evacuat vineri seara in scene care au revoltat intreaga țara, Spitalul Foișor s-a umplut deja de pacienți COVID, anunța Antena 3. Zeci de oameni au fost evacuați vineri, chiar daca unii din ei erau recent operați. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat sambata seara ca deja au fost internati la Spitalul Foisor 7 pacienti cu COVID-19 la ATI, iar transferul bolnavilor va continua la interval de aproximativ 60 - 90 minute.

- "Terapia intensiva mobila din curtea spitalului Victor Babes din Bucuresti este deja ocupata la capacitatea ei maxima de 8 paturi. Se continua transferul treptat al pacientilor din unitatile de primiri urgenta din Bucuresti spre Spitalul Foisor. Deja au fost internati in spitalul Foisor pacienti pe…

- Ultimii pacienti ortopedici de la Spitalul Foisor, transferati sambata. Ministerul Sanatatii: „Modul cum a decurs evacuarea este regretabil” Ministerul Sanatatii (MS) a transmis, vineri noaptea, o serie de precizari privind evacuarea pacie.ntilor de la Spitalul Foisor „Spitalul Foisor are 26 de paturi…

- Spitalul Foișor din București devine spital COVID, pacienții non-COVID fiind mutați in alte unitați spitalicești sambata seara, spre miezul nopții. „Sub jumatate din secția de terapie intensiva era ocupata. Sambata dimineața spitalul va incepe sa primeasca pacienți COVID”, a spus Arafat. Secretarul…

- Pacienții din spitalul Foișor au fost evacuați vineri noapte, in urma unui ordin care a fost dat și semnat de catre Departamentul pentru Situații de Urgența. „Dupa o analiza, s-a luat decizia transformarii Spitalului Foișor in spital COVID. Ordinul s-a transmis mai devreme de ora 18.00”, a declarat,…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența din București a decis noile restricții care vor fi active in Capitala, o data cu revenirea in scenariul roșu. Restricțiile intra in vigoare din 8 martie, ora 00.00. Citește și: O mare companie farmaceutica, anunț URIAȘ: medicamentul care vindeca…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, s-a vaccinat luni dimineata impotriva Covid-19. Alaturi de el s-a vaccinat și personalul din cadrul DSU, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” București.