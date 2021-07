Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane intre care doi copii au fost ranite duminica seara la iesire din Fetesti spre localitatea ialomiteana Movilia. Din verificarile efectuate de politisti a reiesit ca evenimentul rutier s-a produs ca urmare a coliziunii dintre doua autoturisme, in urma coliziunii rezultand sase…

- Doi copii si un adult au fost raniti, duminica, in urma coliziunii dintre doua autoturisme in localitatea Livezi din județul Bacau. Este al doilea accident petrecut duminica in Bacau: șapte persoane au murit in cursul dimineții, dupa ce o mașina s-a ciocnit de un microbuz, pe DN2/E85, intre Adjud și…

- Doua accidente rutiere teribile s-au produs, duminica dimineața, in județele Bacau și Bihor. In total 19 persoane au fost implicate in accidente, dintre care 3 copii și 6 adulți și-au pierdut viața. Grav Accident in Bacau: 12 victime, 7 morți Primul accident rutier s-a produs in jurul orei 8.45, in…

- In aceasta dimineața o noua drama pe drumurile naționale din Romania! La primele ore ala zilei pe DN2 Bacau – Adjud, s-a declanșat planul rosu de interventie, dupa ce doua mașini au fost implicate intr-un accident. Bilanțul este unul tragic, iar autoritațile intervin cu mai multe echipe de descarcerare.…

- ACCIDENT MORTAL in Bacau: CINCI adulți și DOI copii au decedat in urma coliziunii intre un autoturism și un microbuz. A fost activat planul roșu de intervenție Un accident foarte grav a avut loc duminica dimineata pe E85 Bacau – Adjud, la iesire din localitatea Racaciuni, unde au fost implicate un autoturism…

- Un microbuz in care se aflau 15 persoane s-a izbit de un autoturism, duminica dimineața, pe DN 2, in apropiere de localitatea Racaciuni din județul Bacau. Șapte persoane, printre care și doi copii, au murit in urma impactului. La nivelul județului a fost activat planul roșu de intervenție, au transmis…

- Catrinel Sandu și soțul ei, Steve, au plecat impreuna cu cei patru copii ai lor, la Paris, imediat dupa nunta secreta organizata in Romania. Fosta vedeta de la Prima TV are o relație foarte buna cu cei doi baieți ai soțului ei, proveniți din prima casnicie. In urma cu doar cateva zile, Catrinel și Steve…

- Traficul rutier este blocat in totalitate joi incepand cu ora 12.30 pe DN 1A, la ieșirea din localitatea Blejoi spre Boldești Scaeni din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR.ISU anunța ca in total 9 persoane se aflau in cele patru mașini implicate in…