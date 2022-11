Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii galateni efectueaza cercetari fata de mai multi medici din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei’ Galati sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, informeaza, miercuri, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati. Potrivit sursei citate, in fapt, s-a retinut…

- Consilierii județeni și-au dat acordul astazi in unanimitate pentru obținerea statutului de spital clinic județean de urgența. De asemenea, consilierii județeni și-au dat acordul și pentru demararea procedurilor de inființare a Secției clinice de Medicina Interna in cadrul unitații medicale. In cadrul…

- Deces in sectia de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgenta Cluj-Napoca Ministerul Sanatatii contrazice informatia vehiculata în spatiul public conform careia patru copii ar fi murit la Cluj-Napoca din cauza unor infectii intraspitalicesti. În debutul sedintei de guvern de miercuri…

- Doctorul Valeriu Stavila, medic anestezist la ATI din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, a trecut in neființa. Cadrul medical era grav bolnav și a fost internat la o clinica din Capitala. Valeriu Stavila a decedat in cursul zilei de duminica. Doctorul Valeriu Stavila și-a desfașurat…

- Mai mulți medici din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu au fost amendați de inspectorii Direcției de Sanatate Publica Sibiu dupa un control la Secția de Primiri Urgențe a unitații medicale. Valoarea amenzilor a fost de 13.000 de lei, printre neregulile descoperite se numara lipsa parafei…