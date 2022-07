Şapte medalii, obţinute de către elevii români, la Olimpiada Internaţională de Geografie pentru Europa Loturile olimpice de geografie (juniori si seniori) au obtinut sapte medalii in cadrul celei de-a VII-a editii a Olimpiadei Internationale de Geografie pentru Europa, transmite Ministerul Educatiei. Au fost obtinute patru medalii la juniori si trei medalii la seniori. In sectiunea rezervata juniorilor, s-au impus: – Andreea Soie (clasa a IX-a/Colegiul National „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara) si Vlad-Luca Orsa (clasa a X-a/Colegiul National „Constantin D. Loga” din Timisoara) – medalii de aur – Ianis Razvan Costin Cojocaru (clasa a VIII-a/Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Pitesti) – medalie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

