- Cel de-al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez (PCC), inceput la data de 16 octombrie in Marea Sala a Poporului din Beijing, a menținut atenția internaționala asupra rezultatelor pe care China le-a inregistrat in ultimii cinci ani sunt conducerea PCC și a președintelui Xi Jinping. Miercuri,…

- Comunitatea internaționala și-a concentrat atenția, in ultimele zile, asupra celui de-al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez. Șefi de stat și de guvern, lideri de partide din multe țari și ai multor organizații, șefi de instituții au trimis mesaje de felicitare pentru alegerea lui…

- Secretarul general al Partidului Comunist Chinez (PCC), Xi Jinping, a facut la cel de-al 20-lea Congres National al PCC o prezentare a sarcinilor principale ale partidului intr-o noua epoca istorica, subliniind eforturile pentru transpunerea in realitate a dorinței poporului chinez de a avea o viata…

- „Democrația populara reprezinta un specific esențial al politicilor democratice socialiste din China, cea mai larga, reala și eficienta democrație”, a declarat Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, in timpul prezentarii raportului celui de-al 19-lea CC…

- Personalitați europene din domeniile politic și academic urmaresc cel de-al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez (PCC) și emit diverse pareri despre raportul prezentat de Xi Jinping in deschiderea evenimentului, in care exprima increderea in dezvoltarea Chinei in urmatorii cinci ani.…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a scris o prefața intitulata “Inaintam in calatoria catre renașterea naționala“, pentru operele de literatura culese in Biblioteca Renașterii Națiunii, care vor aparea in curand. In prefața, Xi Jinping, de asemenea secretar general al Comitetului Central al Partidului…

- Un total de 2.296 de delegați au fost aleși pentru a participa la cel de-al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez, care va avea loc in 16 octombrie la Beijing. Eligibilitatea delegaților va fi verificata de o comisie speciala inainte de deschiderea Congresului. Delegații au fost aleși…

- Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a convocat marti o sedinta care a fost prezidata de secretarul general al CCPCC, Xi Jinping. Potrivit deciziei luate si publicate la final, cea de-a saptea sedinta plenara a celui de-al 19-lea CCPCC se va deschide in 9 octombrie.…