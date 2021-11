Șapte din zece români nu-și pun bani de-o parte Mai mult de jumatate dintre romani considera ca este foarte important sa economiseasca, insa foarte puțini reușesc acest lucru. Peste 70% dintre romani ar vrea sa-și puna bani de-o parte, dar reușesc extrem de greu. Peste 70% dintre romani nu au o rutina de economisire si sustin ca pun bani deoparte aleatoriu, potrivit unui studiu realizat anual de catre Erste Group, in tarile din Europa Centrala si de Est. Romanii economisesc, in medie, 309 lei pe luna, echivalentul a 58 euro, cu un salariu mediu net de 3.541 lei. Suma medie lunara economisita pe regiune este de 120 de euro, reprezentand o crestere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei cercetari realizate simultan de catre Erste Group în țarile din Europa Centrala și de Est , aproape trei sferturi dintre români nu au o rutina de economisire și susțin ca pun bani deoparte aleatoriu, în funcție de ceea ce le ramâne la final de luna în cont.…

- Ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, participa la Summit-ul ministrilor Agriculturii de la Cracovia, care are ca principal subiect pe agenda asigurarea productiei de proteine furajere in regiunea celor Trei Mari - Adriatica, Baltica si Neagra, conform agerpres. "In urma primirii invitatiei…

- Prețul mediu zilnic al pieței spot a ajuns la nivelul de 263,89 de euro/MWh pentru Romania și Ungaria, cu aproape 30 de euro pentru urmatorul preț, cel platit de Slovenia. De altfel, țarile din Europa Centrala și de Est, cu excepția Poloniei, au platit cel mai mult pentru achiziționarea energiei.La…

- Franta intentioneaza sa majoreze de la 1 octombrie salariul minim la 10,48 euro (12,37 dolari) pe ora, a anuntat ministrul Muncii Elisabeth Borne, transmit DPA și Agerpres. Cresterea de 23% va compensa inflatia, asa cum prevede legea, a explicat oficialul francez. Preturile de consum în Franta…

- Salarii de Romania, costuri de Germania: Prețul energiei electrice atinge astazi un nou record ISTORIC Salarii de Romania, costuri de Germania: Prețul energiei electrice atinge astazi un nou record ISTORIC Prețul mediu al pieței spot de energie electrica de la București (piața pentru ziua urmatoare…

- PRAGA. Sportivi din sase tari (Austria, Ungaria, Germania, Slovacia, Cehia si Romania) au luat startul la Openul Cehiei de gimnastica aerobica, un nou prilej pentru CS Universitatea Arad (antrenor Ramona Haidu) de a se numara printre protagonisti.

- Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a reduce decalajul de prosperitate din tara. „Scopul este acela de a reduce inegalitatea, care în ultimii ani a crescut în tara noastra”, a declarat sâmbata ministrul Economiei, Nadia Calvino, la…

- Criticile îndreptate împotriva guvernului grec se amplifica, pe masura ce continua eforturile de stingere a celor mai grave incendii produse în tara, care au fortat zeci de mii de persoane sa se refugieze, relateaza luni Euronews, citat de Rador. Autoritatile din insula Evia, a doua…