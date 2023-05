Mai multe interventii ale pompierilor de la ISU Bucuresti-Ilfov au avut loc, sambata dupa-amiaza, in Capitala, unde mai multi copaci au cazut. Zona de afla sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, la fel ca majoritatea judetelor tarii. In multe alte judete, ANM a emis avertizari cod poortocaliu de averse torentiale. Conform bilantului transmis de ISU Bucuresti-Ilfov, sambata, pana la ora 18:00, echipajele din cadrul Inspectoratului au gestionat sapte interventii. Sase dintre acestea au avut loc in municipiul Bucuresti si una in judetul Ilfov. „Acestea au constat in indepartarea…