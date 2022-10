Parca ieri a fost. Nici acum nu imi sa cred cum priveam la televizor sute de pompieri și de cadre medicale care incercau, cu disperare, sa-i salveze pe tinerii care au luat foc, in noaptea de 30 octombrie 2015, in Clubul Colectiv. Au trecut șapte ani… Multe nu s-au schimbat. Inca mor oameni arși in spitale sau mistuiți nu de flacari, ci de bacteriile intraspitalicești. In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau in clubul Colectiv din fosta fabrica Pionierul din Bucuresti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul „Mantras of War”. La ora…