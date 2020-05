Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 50 de organizatii europene de film si televiziune au facut, miercuri, un apel catre Uniunea Europeana si parlamentele statelor membre sa adopte masuri pentru asigurarea viitorului celor doua sectoare, avand in vedere impasul in care se gasesc din cauza crizei sanitare.

- Mai mult de 50 de organizatii europene de film si televiziune au facut, miercuri, un apel catre Uniunea Europeana si parlamentele statelor membre sa adopte masuri pentru asigurarea viitorului celor doua sectoare, avand in vedere impasul in care se gasesc din cauza crizei sanitare, conform News.ro.Scrisoarea…

- De Buna-Vestire, în orașul Leova, R.S.S. Moldoveneasca, s-a nascut Ion Aldea-Teodorovici, compozitor si cîntaret legendar din Republica Moldova Doua inimi gemene - Doina si Ion Aldea-Teodorovici. Doua inimi care au batut în acelasi ritm si-au ars în acelasi foc sacru…

- Uniunea Europeana de Radio și Televiziune a facut un apel la guverne sa nu profite de masurile de urgența luate de criza coronavirus pentru a restrange libertatea de expresie, libertatea mass-media și...

- Uniunea Europeana de Radio si Televiziune le cere guvernelor din Europa sa nu profite de masurile de urgenta luate in criza coronavirusului pentru a restrange libertatea de exprimare, libertatea mass-media si fluxul liber de stiri si informatii....

- Conducerea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania face apel la toți jurnaliștii din televiziune, radio, presa scrisa și online pentru a fi prudenți in ceea ce privește difuzarea știrilor legate de epidemia de coronavirus. UZPR solicita sa se evite statisticile neverificate și comentariilor „apocaliptice”.…

- Un nou model purist de la legendarul producator britanic Morgan urma sa fie prezentat si la editia din acest an a Salonului Auto International de la Geneva, insa pentru ca s-a anulat nu a avut de a ales si l-a aratat lumii online. Noua generatie Morgan Plus Four a fost dezvaluita la fabrica din Malvern,…

- UPDATE – Mai multe posturi de televiziune din Turcia au difuzat imagini cu grupuri de refugiati care se indreapta catre frontierele sale cu Uniunea Europeana. Turcia a avertizat anterior statele occidentale ca nu va mai impiedica milioane de refugiati sirieni – pe care ii gazduieste – sa se indrepte…