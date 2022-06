Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost raniți dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de parapeți și s-a rasturnat. Accidentul s-a produs duminica dimneața, in jurul orei 8.15, in zona localitații Șomcutu Mic de langa Dej. Mașina marca BMW, inmatriculata in județul Maramureș, era condusa de un tanar in varsta de 19 ani,…

- Aproape 14 tone de deșeuri au fost adunate de pe cursurile de apa din Maramureș in cadrul campaniei naționale „Curațam Romania”. Potrivit informațiilor furnizate de catre Administrația Bazinala de Apa Someș-Tisa, „incheiem campania cu speranța ca se va produce schimbarea de mentalitate pe care ne-o…

- SALVARE… In sfarșit, Manastirea Parvești, monument istoric de o valoare deosebita, va fi restaurata. Anunțul a fost facut de Consiliul Județean printr-un mesaj pe Facebook: “a fost inclusa in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in vederea reabilitarii. A fost deja realizata intreaga documentație…

- Proiect(ul) „Oglinda memoriei…”/©Nicolae Tomescu FILM(ul) Sapanța. Marturisiri de credința… Realizator: Nicolae Tomescu Imagine: Nicolae Tomescu Montaj: Alexandru Iurea Ca sa reușesc in proiectul „Oglinda memoriei…” mi-am „masurat” slabiciunea, am infruntat zile de minciuna, mi-am vindecat rațiunea;…

- Noua biserica greco-catolica din Sapanta–Maramureș a fost desavarșita, in octombrie 2018, pe un teren cumparat de episcopie inca din 2003 (autoritatile locale au refuzat, in cateva „reprize”, eliberarea actelor necesare, ceea ce ducea la amanari intinse pe durata unui deceniu); s-au adunat 7 (șapte)…

- Sunt sigur ca atunci cand va gandiți la Maramureș, cel mai probabil va vin in minte bisericile de lemn și satele pline de obiceiuri și tradiții care sunt mai puternice in aceasta perioada a sarbatorilor. Chiar daca in aceeași zi au fost organizați „Moșii” in satul bunicilor mei (VEZI MATERIAL), chiar…

- Turistii, dar si brasovenii, pot achizitiona online biletul unic prin intermediul caruia pot fi vizitate muzeele brasovene si cele doua lacase de cult emblematice ale municipiului Brasov – Biserica Neagra si Biserica Sf. Nicolae, au anuntat, joi, reprezentantii Consiliului Judetean Brasov si ai muzeelor…

Aproape 50% dintre turistii romani planuiesc sa-si faca si anul acesta vacanta in tara, iar printre destinatiile vizate se numara litoralul romanesc, Transilvania, Maramures si Delta Dunarii.