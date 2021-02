Stiri pe aceeasi tema

- Minodora și soțul ei au vorbit, la Antena Stars, despre secretul unei relații de durata, unde increderea și ințelegerea sunt cele mai importante lucruri pentru a reuși ca familie. Cei doi au fost sinceri, iar partenerul artistei nu a putut sa nu ii faca și o frumoasa declarțaie de dragoste, chiar de…

- Mirela Vaida și soțul ei sunt casatoriți de aproape 11 ani și au impreuna 3 copii. Spre deosebire de vedeta, care este tot timpul in lumina reflectoarelor, tatal copiilor sai a preferat sa pastreze discreția. Cu toate astea, prezentatoarea „Acces Direct” nu a ezitat sa faca declarații despre casnicia…

- Oana Roman este foc și paa, dupa ce soțul Sanzianei Buruiana a facut unele afirmații nepotrivite despre ea. Vedeta considera ca fiind inacceptabil ca un barbat care nu o cunoaște sa iși dea cu parere astfel despre ea.

- Pe Theo Rose o știe toata lumea, dar puțini cunosc faptul ca cea mai in voga artista a momentului are o sora la fel de talentata ca ea in domeniul muzicii populare! Raluca Diaconu a vorbit la Antena Stars despre cea mai grea perioada din viața sa, atunci cand a trebuit sa divorțeze de soțul ei!

- Fiul Ralucai Badulescu va implini in curand 18 ani, iar vedeta a facut dezvaluiri interesante despre relația acestuia cu tatal biologic, dar și cu actualul soț al vedetei, Florin, care i-a fost alaturi in ultimii 12 ani.„Nu știu cand au trecut anii, imi amintesc fiecare moment cand ne duceam in vacanțe…

- Anul 2021 a inceput cu o mare tragedie in familia unei cunoscute cantarețe de muzica populara de la noi! Vedeta și-a pierdut soțul in urma cu doar cateva ore, iar acum se pregatește de inmormantare! Primele declarații ale acesteia au fost oferite in exclusivitate la Antena Stars!