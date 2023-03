Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Belgia este privita in mod bizar in societate, in urma unui videoclip postat in mediul online. Tanara mama a doua fete a recunoscut ca nu o hranește cu laptele matern doar pe mezina familiei, ci și pe fiica sa cea mare, in varsta de 8 ani. Femeia este moașa de meserie.

- Cel mai sangeros cutremur din ultimul deceniu a luat viețile a aproape 10.000 de oameni in Turcia și Siria. Printre ei, și o tanara in varsta de 15 ani, prinsa sub daramaturi, pe care tatal sau nu a putut-o lasa singura și a ținut-o de mana ore bune, stand așezat pe mormanele care ingropau trupul fiicei…

- Dupa divorțul de Pepe, Raluca Pastrama și-a refacut viața și a devenit mama pentru a treia oara. Pe rețelele de socializare, ea a postat noi imagini cu Maryam, fiica sa cea mica.Deși nu i-a fost ușor sa se desparta de tatal fetițelor sale, Raluca Pastrama și-a gasit alinarea la scurt timp in brațele…

- In data de 15 decembrie a.c., polițiștii din Farcașa, au fost sesizați de o femeie din Gardani cu privire la faptul ca fiica sa, Alexandroae Lucia-Miorița de 31 de ani, din Medgidia, in data de 09 decembrie a.c., a disparut de la locuința sa din Belgia, unde locuia impreuna cu soțul sau de 32 de […]…

- Feli Donose, in varsta de 36 de ani, a postat pe contul de socializare o imagine emoționanta in care apare alaturi de fiica ei, Nora Luna. Interpreta se simte mai implinita ca niciodata și și-a surprins fanii cu gestul ei.„In fiecare zi și in tot restul vieții mele o sa ma rog sa fiu exemplul tau bun…