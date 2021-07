Sântilia revine la Săcele. Pot participa doar persoanele vaccinate sau cele cu test negativ In perioada 16-18 iulie, in Sacele, va avea loc Santilia. ,,La acest sfarșit de saptamana, in ajun de Sfantul Ilie, va invitam sa participați la sarbatoarea anuala a sacelenilor – Santilia. Dupa ce anul trecut, din cauza pandemiei, sarbatoarea nu a putut fi susținuta decat sub forma unui simpozion cultural, anul acesta am pregatit mai multe manifestari. Toate aceste manifestari se vor susține, insa respectand regulile sanitare impuse la nivel național. Astfel, la spectacolul artistic de sambata și duminica, care anul acesta va fi in Poiana Angelescu, este permisa doar participarea persoanelor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

