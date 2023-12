Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a afirmat, vineri, ca politicienii au obligatia sa lupte in continuare ca Romania sa intre in spatiul Schengen, adaugand ca exista totodata obligatia ca membrii coalitiei de guvernare sa arate romanilor ca aceasta va reusi pana la capat. „Astazi, de Ziua Nationala…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea privind contractul de finantare cu Banca Europeana de Investitii, de 600 de milioane de euro, pentru construirea Autostrazii A7 – Moldova. Legea vizeaza aprobarea Contractului de finantare – Autostrada A7 Romania – Cofinantare aferenta Mecanismului…

- ”Vesti bune pentru ultimul Lot din Autostrada A7 care nu avea castigator! Contractul pentru constructia ultimului Lotul dintre Pietroasele si Municipiul Buzau poate fi semnat! Pana ieri nu au fost depuse contestatii, de aceea, astazi, CNAIR a solicitat Asocierii de constructori turci toate documentele…

- Violeta Stoica Avanseaza lucrarile și pe lotul 1 Dumbrava – Mizil al autostrazii A7, iar sambata, 4 noiembrie, ultimele grinzi pentru nodul rutier de la Dumbrava, aflat la kilometrul zero al autostrazii spre Moldova, au ajuns la destinație și au fost montate! Se vede cu ochiul liber ca lucrarile pe…

- Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu anunta, vineri, ca la kilometrul zero al Autostrazii Moldovei, in locul in care incepe Lotul 1, a inceput montarea grinzilor la nodul rutier de la Dumbrava. De asemenea, se lucreaza pe intregul corp al drumului si la structuri. ”Pe…

- Secretarul general al PNL Lucian Bode a declarat sambata ca lupta politica se va intensifica, transmitandu-le membrilor de partid ca este necesara o aciiune ferma si argumentata pentru a nu lasa curentele extremiste si populiste sa castige teren si sa contamineze viata publica cu minciuni sau sa-si…