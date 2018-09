Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a anuntat luni ca a elaborat normele de aplicare a programului "Investeste in tine", ce are ca scop facilitarea accesului la finantare pentru cetatenii romani care vor sa se dezvolte personal si profesional, investind in educatie, in cultura sau in sanatate. La finalul…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca incurajeaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca sa se inregistreze in baza de date a agențiilor județene pentru ocuparea forței de munca ( Ajofm Giurgiu ) de care aparțin cu domiciliul sau reședința. DE CE ? Pentru a cunoaște, in mod gratuit,…

- Guvernul a aprobat miercuri, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 40.000 lei pentru sprijinirea a 3 familii aflate in situatii deosebite ca urmare a unor accidente care au condus la decesul sau ranirea membrilor de familie, informeaza Ministerul Muncii si Justitiei…

- Victor Ponta a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca, in ciuda adoptarii Legii offshore, in Romania nu se va face nicio investitie. “Dupa tot circul si situatia fara precedent pe care am trait-o in ultimele luni si anume Guvernul propune o lege, Senatul adopta acea lege cu voturile…

- “Vrem sa traim la pensie, nu sa murim la munca.” - scria pe unul dintre bannerele purtate de manifestanții din capitala rusa. Guvernul susține ca forța de munca este intr-o continua scadere, de aceea este nevoie de modificarea varstei de pensionare, de la 60 la 65 de ani, pentru barbați, respectiv…

- "In acest bilant am introdus un capitol distinct pentru masurile pe care le-a luat Guvernul in vederea stimularii economiei nationale. O astfel de masura importanta este reducerea accizelor la motorina cu 10% pentru transportatori, ceea ce reprezinta un sprijin important pentru comert, dar si pentru…

- Aproximativ 500 de euro vor primi angajatorii care vor decide sa acorde o șansa și sa incadreze persoane din grupurile vulnerabile, sau angajatorii care vor incheia contracte de ucenicie sau de stagiu. „Guvernul a aprobat majorarea cuantumului subvențiilor acordate angajatorilor care incadreaza in munca…

- Guvernul a aprobat joi, 21 iunie, programul ”Investește in tine”, prin care tinerii vor putea lua credite garantate de stat si fara dobanda. Beneficiarii programului sunt, in primul rand, tineri cu varste cuprinse intre 16 si 26 de ani, care sunt cuprinsi in sistemul de invatamant sau care efectueaza…