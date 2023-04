Cristian Chivu, fostul capitan al echipei naționale a Romaniei, este foarte aproape de a-l inlocui pe Simone Inzaghi pe banca tehnica a formației Inter Milano. Inter Milano a suferit in acest weekend a zecea infrangere a sezonului in Serie A, iar postul lui Simone Inzaghi este in mare pericol. Urmatoarele doua saptamani vor fi decisive pentru antrenorul nerazzurrilor, o eventuala eliminare din Liga Campionilor puntandu-i fi „fatala” tehnicianului italian. Principalul favorit sa ii ia locul lui Inzaghi este Cristian Chivu, cel care in prezent o antreneaza pe Inter Primavera, echipa de tineret a…