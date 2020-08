Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Gestionare a Cainilor Fara Stapin din Primaria Bacau organizeaza vineri, 26 iunie, inca o campanie de sterilizare gratuita din acest an, pentru animalele de rasa comuna. Programarile se fac la telefonul 0234-524024. Ca de fiecare data, condiția este ca proprietarii sau deținatorii cainilor…

- Ieri dupa-amiaza, un echipaj de jandarmerie a fost sesizat cu privire la faptul ca intre doi barbați in varsta de 53, respectiv 20 ani, a avut loc o altercație in fața Judecatoriei Onești, in urma careia primul l-a amenințat cu un cuțit pe barbatul mai tanar. In urma verificarilor efectuate, jandarmii…

- Prefectul Liviu Miroșeanu a vizitat sediul Detașamentului de Pompieri Moinești unde a fost informat in legatura cu dotarile acestei subunitați. „Subunitatea de Moinești are raionul de intervenții in partea de vest a județului Bacau și se afla in plin proces de inzestrare prin care ne dorim sa inlocuim…

- La data de 24 mai a.c., pe raza orasului Darmanesti, un biciclist, in varsta de 43 de ani, din localitate, in timp ce se deplasa pe strada Crinului, a accidentat o femeie, de 69 de ani, care, in calitate de pieton, s-a angajat in traversarea strazii, prin loc nepermis și fara sa se asigure. Pietonul…

- La Central Plaza, Universul Sanatații Farmaciile Sf. Spiridon, va avea loc o expoziție de grafica susținuta de o tanara artista bacauana. Povestea ei este una frumoasa, iar, in perioada de izolare, ea nu s-a lasat descurajata, ci, din contra, a devenit și mai creativa. A realizat niște lucrari minunate,…

- Printr-un ordin al ministrului Educației, s-a modificat și completat calendarul, dar și metodologia, privind inscrierea copiilor in invațamantul primar (clasele pregatitoare) pentru anul școlar 2020-2021. Aceasta trebuia sa se desfașoare in lunile martie-aprilie, dar, din cauza pandemiei, a fost amanata.…

- ”Direcția de Sanatate Publica Bacau a pus in pericol viața salariaților și beneficiarilor de la CRRN Darmanești”, se arata in adresa Ministerului, transmisa la Consiliul Județean Bacau pe 13 mai, conform unui comunicat al Consiliului Județean Bacau. In același document, conducerea Autoritații Naționale…

- In prag de primavara casa familiei Pletan, din Slanic Moldova, a ars și a devenit de nelocuit. La scurt timp, in ajutorul familiei a sarit un om de suflet din Onești, cunoscut deja pentru alte acte de caritate și de voluntariat intreprinse chiar in aceasta perioada in care traversam cumplita pandemie…