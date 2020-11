Sanitas pichetează Guvernul în „Mitingul epuizării” Sindicaliștii de la Federația Sanitas vor picheta din nou sediul Guvernului, in intenția de a atrage atenția asupra problemelor cu care se confrunta angajații din sanatate. O acțiune similara a avut loc in urma cu o saptamana. Principalele nemulțumiri vizeaza lipsa acuta de personal și inexistența unor masuri coerente de protecție a sanatații și securitații la locul de munca a angajaților din cele doua sisteme. Totodata, Federatia reclama sincope in aprovizionarea unitaților sanitare cu materiale și echipamente de protecție care, in multe situații sunt insuficiente sau de proasta calitate, precum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

