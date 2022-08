Stiri pe aceeasi tema

- Ramona de la Clejani a primit un inel de la un barbat din viața ei, care nu este iubitul ei, spune ea. Ei bine, artista a dat declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre o posibila cerere in casatorie. Iata ce spune celebra cantareața!

- Romanița Iovan in varsta de 57 de ani traiește o adevarata iubire cu partenerul ei de viața Iulian Gogan care este mai tanar cu 12 ani. Romanița Iovan și partenerul ei s-au logodit un mare secret, iar vedeta a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars despre eveniment.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Denisa Despa a marturisit daca are sau nu un iubit. Ce a dezvaluit indragita dansatoare chiar de la piscina. Cum se simte acum, dupa doua saptamani de cand s-a accidentat grav la picior.

- In varsta de 38 de ani, Andreea Balan a avut parte de multe reușite, dar și de momente mai puțin placute. A fost inșelata, a suferit un stop cardio-respirator, a trecut printr-un divorț, insa dupa toate acestea și-a gasit puterea sa zambeasca. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , artista a spus cum…

- Antonia și Alex sunt de fiecare data intr-o forma de invidiat. Ei bine, artista a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum reușesc cei doi sa arate atat de bine. Iata ce declarații exclusiviste a facut vedeta!

- Romanița Iovan și avocatul Iulian Gogan traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 14 și traiesc, insa nu s-au gandit sa faca pasul cel mare. Se ințeleg perfect, nu se simt constranși și iși doresc sa fie așa intotdeauna. Prezenta la petrecerea VIVA! 2022, Romanița Iovan a vorbit despre relația cu Iulian…

- Maria Andria a dat vestea cea mare in direct la Antena Stars. Solista se afla intr-o relație și a fost ceruta in casatorie. Aceasta a fost sincera și a vorbit deschis despre tot ceea ce se intampla in viața ei acum. Ce raspuns i-a dat barbatului care s-a pus in genunchi in fața ei.