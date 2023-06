Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc astazi in sedinta comuna, pentru a supune la vot proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Joi, Comisia comuna pentru statutul deputatilor si senatorilor a dat un raport de adoptare a proiectului.

- O campanie de boicotare a capsunilor spaniole cultivate in provincia Huelva din Andaluzia, prima exportatoare in UE - lansata in Germania, in numele apararii mediului - infurie agricultorii si dreapta spaniola si obliga o delegatie parlamentara, aflata in vizita in Spania, sa-si suspende lucrarile luni,…

- Ucraina continua sa adopte masuri de sancționare, a declarat sambata seara presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de agentia ucraineana de stiri Ukrinform, scrie Rador."Vom continua sa ne luam masurile de sancționare, iar noi pachete de sancțiuni sunt pe drum - chiar mai extinse", a declarat…

- Air France, una dintre companiile emblematice ale Franței, a cerut guvernului de la Paris sa limiteze accesul rivalelor din China in țara, afirmand ca acestea se bucura de un avantaj neloial din cauza faptului ca pot zbura deasupra Rusiei, relateaza Bloomberg.

- Rusia continua sa vanda petrol Indiei și Chinei și sa cumpere fructe și legume proaspete de la exportatorii sai israelieni. In plus, o cantitate uriașa de comerț are loc prin așa numitele transbordari. Cu siguranța, exporturile europene catre Rusia au sca

- Primarul Mihai Chirica a emis o dispozitie in urma caruia a stabilit numele politistilor locali care vor putea amenda parintii ai caror elevi chiulesc de la scoala. Potrivit edilului, amenda va fi de la 100 la 1.000 de lei. Primarul a invocat prevederile Legii Educatiei. In acelasi timp, potrivit primarului,…

- Guvernul Japoniei va continua sa intensifice presiunea sancțiunilor asupra Rusiei, intensificand in același timp sprijinul pentru Ucraina, a declarat, la obișnuita conferința de presa de lunea, secretarul general al Cabinetului de Miniștri al Japoniei, Hirokazu Matsuno. Fii la curent cu cele mai…

- Din ce in ce mai multe voci cu autoritate susțin ca sancțiunile UE impotriva miliardarilor ruși nu fac decat sa destabilizeze economia globala. Dupa un an de sancțiuni s-a ajuns la concluzia ca Occidentul a facut o greșeala uriașa pedepsind atat de mulți ruși. Mai mult, faptul ca sancționarea oligarhilor…