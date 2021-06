Consiliul European a decis luni sa reinnoiasca sancțiunile introduse ca raspuns la anexarea ilegala a Crimeei și a Sevastopolului de catre Federația Rusa cu inca un an, pana la 23 iunie 2022. Masurile restrictive in vigoare vizeaza importurile de produse originare din Crimeea sau Sevastopol in UE, precum și investițiile in infrastructura sau financiare și serviciile de turism in Crimeea sau Sevastopol. Exporturile de anumite bunuri și tehnologii catre societați din Crimeea sau destinate utilizarii in Crimeea in sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei sau pentru prospectarea,…