SANCȚIUNI mai blânde împotriva evaziunii fiscală în caz de plată a prejudiciului Senatul a reexaminat, in urma unei decizii a CCR, un proiect care modifica Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, stabilind ca, in cazul platii integrale a prejudiciului la evaziune fiscala pentru valori mai mici de 100.000 de euro, se poate aplica pedeapsa cu amenda sau se aplica o actiune administrativa care se inregistreaza in cazierul judiciar, potrivit... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a respins, luni, proiectul de ordonanta de urgenta prin care se se amana pana la data de 1 august dublarea alocatiilor pentru copii, noteaza Agerpres. Legea va merge in Camera Deputatilor, care este for decizional. In favoarea respingerii proiectului s-au pronuntat 94 de senatori, iar 14 au…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Legea privind dublarea alocatiilor pentru copii ''probabil ca nu se poate aplica imediat'', precizand, insa, ca Guvernul va gasi resursele necesare in cateva luni. "Probabil nu se poate aplica imediat, dar in cateva luni…

- ​Lacomia unora dintre service-urile auto, care ar fi reprezentate de Confederația transportatorilor auto (COTAR), îi împiedica pe români sa cumpere asigurari RCA mai ieftine, susține luni Euroins România, cel mai mare asigurator RCA din țara. Societatea susține ca firmele de…

- Statele Unite au decis sa impuna noi sanctiuni Iranului in urma tirurilor de rachete vizand baze militare in care se afla trupe americane in Irak, a anuntat vineri secretarul Trezoreriei Steven Mnuchin, relateaza Reuters.

- Statele Unite au anuntat vineri noi sanctiuni impotriva unor oficiali si companii din Iran, precum si limitarea numarului zborurilor charter turistice catre Cuba, informeaza agentiile internationale de presa, citate de agerpres.ro.

- Congresul SUA a votat marti adoptarea de sanctiuni impotriva gazoductului rus Nord Stream 2, proiect acuzat de Washington ca sporeste influenta Moscovei in Europa, dar considerat de promotorii sai ca fiind strategic pentru aprovizionarea Europei, relateaza AFP.

- Daca pana acum plata prejudiciului de catre inculpat in timpul urmaririi penale sau a judecatii ducea la injumatatirea limitelor pedepselor cu inchisoarea, proiectul le permite celor aflati in astfel de situatii sa scape cu o amenda penala care sa acopere prejudiciul (unul de maximum 100.000 de euro)…

- La sfarsitul acestei saptamani, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au desfasurat activitati specifice pe raza comunelor Petrova, Leordina, Ruscova si Viseu de Jos. Activitatile desfasurate au avut scopul de a proteja populatia impotriva unor activitati comerciale ilicite…