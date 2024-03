Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Curtea Constitutionala a respins marti sesizarea depusa de USR si Forta Dreptei privind neconstitutionalitatea proiectului de lege initiat de Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, prin care se dezincrimineaza evaziunea fiscala cu prejudiciu sub un milion de euro daca acesta se acopera integral majorat…

- George Lupu (www.b1tv.ro) CCR dezbate marți Legea evaziunii fiscale, care scapa de inchisoare pe romanii care au provocat prejudicii de sub un milion de euro. Liderii USR au contestat la CCR aceasta lege, insa pe 14 februarie judecatorii a amanat dezbaterea acestei sesizari facuta de opoziție. Liderii…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat ca autoritatile doresc ca Directia Antifrauda Fiscala sa fie pentru statul roman un "instrument puternic de lupta" impotriva activitatilor economice ilicite si evaziunii fiscale, intrebat despre "militarizarea" inspectorilor antifrauda."Inspectorii antifrauda…

- Un procent de 97% dintre organizații la nivel global iși revizuiesc modelele operaționale fiscale și financiare din cauza unor factori precum resursele din piata fortei de munca, tehnologia, ritmul legislativ și costurile – arata sondajul pe teme financiar-fiscale derulat de EY la nivel internațional…

- Evaziunea fiscala, mai scumpa de la 1 iulie: Impozitul va fi de 4 ori mai mare Evaziunea fiscala, mai scumpa de la 1 iulie: Impozitul va fi de 4 ori mai mare Noile modificari fiscale care au intrat in vigoare in acest an prevad o majorare extraordinar de mare pentru impozitul pe veniturile nedeclarate.…

- „Ca urmare a verificarilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat ca societatea in cauza a inregistrat in evidentele contabile cheltuieli fictive de bunuri si servicii, diminuand astfel baza impozabila, prin crearea unei aparente licite a tranzactiilor efectuate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat…

- „Ca urmare a verificarilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat ca societatea in cauza a inregistrat in evidentele contabile cheltuieli fictive de bunuri si servicii, diminuand astfel baza impozabila, prin crearea unei aparente licite a tranzactiilor efectuate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat…

- Incepand cu 1 ianuarie 2024 au intrat in vigoare noi norme privind transparenta, care vor ajuta statele membre ale UE sa combata frauda in domeniul taxei pe valoarea adaugata (TVA). Potrivit unui comunicat de presa al executivului comunitar, noile norme vor oferi administratiilor fiscale ale statelor…