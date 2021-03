Directorul de ingrijiri și medicul șef ATI de la Spitalul Județean de Urgența Sibiu au primit amenzi de 12.000 de lei, dupa ce un fost angajat a dezvaluit ca pacienții au fost legați de pat. Prefectura Sibiu a anunțat, luni, ca imediat dupa apariția informațiilor legate de pacienții secției ATI – COVID, din cadrul Spitalului […] The post Sancțiuni la Spitalul Sibiu. Doi medici, amendați dupa ce pacientii au fost legați de paturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .