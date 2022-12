Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au impus joi sancțiuni impotriva a 10 entitați navale rusești din cauza operațiunilor impotriva porturilor ucrainene, a anunțat Departamentul de Stat american, in contextul in care Washingtonul sporește presiunea asupra Moscovei din cauza invaziei in Ucraina, scrie Reuters. Fii…

- Razboi in Ucraina, ziua 296. Reprezentantii statelor din cadrul Uniunii Europene au aprobat, vineri, noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca reactie la invazia militara impotriva Ucrainei, printre masuri figurand limitarea exporturilor tehnologice si restrict

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri noi sanctiuni din partea Occidentului in contextul atacurilor masive cu rachete ale Rusiei asupra Ucrainei, informeaza dpa. „Este necesar un nou pachet de sanctiuni europene”, a spus presedintele Zelenski intr-un mesaj video adresat studentilor…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat luni ca "rabdarea a ajuns la capat", explicand de ce a cerut luni, in cadrul unei reuniuni a UE, sancțiuni impotriva Iranului, dupa ce zeci de drone de fabricație iraniana au fost lansate asupra unor tinte din intreaga țara și in capitala…

- Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au cerut noi sancțiuni impotriva Iranului daca se dovedește implicarea Teheranului in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Ucraina a raportat o serie de atacuri rusești folosind drone iraniene Shahed-136 in ultimele…

- Comisia saluta adoptarea de catre Consiliu a celui de al optulea pachet de sancțiuni impuse Rusiei ca urmare a agresiunii sale impotriva Ucrainei. Acest pachet – care a fost elaborat in stransa coordonare cu partenerii noștri internaționali – raspunde escaladarii continue și razboiului ilegal al Rusiei…

- UE aproba un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei. Masurile punitive constau in restrictii comerciale, plafonarea pretului pentru petrol in livrarile maritime de titei rusesc si interdictii aplicate unor persoane care s-au implicat in pseudo-referendumurile recente din Ucraina.

- Tarile Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord politic pentru a pune in aplicare al optulea pachet de sanctiuni comunitare impotriva Rusiei pentru invazia din Ucraina, de aceasta data ca raspuns la anexarea ilegala a patru teritorii ucrainene, transmite EFE.