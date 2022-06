Sancțiuni doar pentru unii: Zeci de mari companii americane și din UE operează în continuare în Rusia 251 de mari companii internaționale, printre care se numara zeci de firme din Uniunea Europeana și chiar Statele Unite ale Americii opereaza in continuare pe teritoriul Rusiei, la o suta de zile de cand aceasta a declanșat razboiul impotriva Ucrainei. Vorbim inclusiv de companii afectate direct de conflict, cum ar fi Leroy Merlin, al carei centru comercial din Ucraina a fost bombardat, un angajat pierzandu-și viața. De la invazia din 24 februarie, aproape 1.000 de companii internaționale au anunțat modificari ale planurilor lor pentru Rusia. Multe au anunțat o ieșire completa și și-au inchis activitate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

