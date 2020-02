Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca sa sa ajunga in fața Curții Europene de Justiție și sa plateasca amenzi uriașe daca nu reușește sa stopeze taierile ilegale de lemn. Avertismentul a fost transmis zilele acestea de Bruxelles, dupa ce autoritațile naționale nu au fost in masura sa verifice efectiv operatorii și sa aplice…

- Fostul ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu, a remarcat cu satisfacție decizia Comisiei Europene de a aproba solicitarea autoritaților romane privind schema de ajutor de stat de 53 milioane euro pentru stații de reincarcare a autovehiculelor hibride și electrice. Ea susține in cadrul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat luni, 20 ianuarie, reprezentantii municipiilor Brasov, Iasi si Bucuresti care au probleme privind calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene. "Primaria Capitalei, avand in vedere ca este astazi in procedura de contencios…

- Comisia Europeana analizeaza daca autoritațile romane iau rapid masurile necesare pentru inchiderea sau reabilitarea a 48 de depozite de deșeuri, din totalul celor 68 care sunt supuse unei decizii a Curții de Justiție a UE, a declarat, pentru MEDIAFAX, o sursa din Executivul de la Bruxelles.Comisia…

- Deputatii polonezi au adoptat vineri, sfidand preocuparile exprimate de Bruxelles si de opozitie, un proiect de lege ce permite sanctionarea judecatorilor care se opun reformelor in justitie, relateaza AFP si dpa.Legea a fost adoptata de Sejm (Camera inferioara a parlamentului polonez) cu…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a anuntat ajutorul la Bruxelles, adaugând ca UE va organiza de asemenea o conferinta a donatorilor si va trimite 200 de oameni pentru a ajuta la reconstructie în urma cutremurului. Von der Leyen a scris de asemenea pe Twitter…