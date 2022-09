Sancțiuni de aproape 170.000 de lei pentru autovehiculele de mare tonaj care au tranzitat Timișoara Poliția Locala Timișoara a aplicat in acest an sancțiuni de 167.000 de lei pentru autovehiculele de mare tonaj care au circulat prin locuri din oraș unde acest lucru este interzis. „Problema autovehiculelor de mare tonaj care circula pe raza municipiului Timișoara, in locuri in care acest lucru este interzis se afla in atenția polițiștilor locali, […] Articolul Sancțiuni de aproape 170.000 de lei pentru autovehiculele de mare tonaj care au tranzitat Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Acesta este termenul oficial pana cand lucrarile la extensia UPU a SJUR vor fi finalizate. O extensie despre care managerul SJUR afirma ca arata foarte bine, insa la containere mai e de lucru! Mutarea trebuia sa se fi facut inca din 3 noiembrie 2021, insa containerele n-au fost gata atunci.…

- Autoritatile new-yorkeze au anuntat miercuri ca incepand de joi va fi interzis portul armelor de foc, chiar daca acestea nu sunt la vedere, in celebrul cartier Times Square din Manhattan, la fel ca in multe locuri publice din stat si din New York City, informeaza AFP.

- Jurnaliștii din Statele Unite au pareri diferite fața de publicul general in privința concepției potrivit careia ziariștii trebuie sa acorde ambelor parți dintr-un articol o acoperire egala, arata un studiu al Pew Research Center publicat in aceasta luna. Un procent de 55% dintre jurnaliștii sondați…

- 70% dintre romanii cu doua joburi au avut nevoie de suplimentarea veniturilor pe termen lung. Un salariu mai mare la jobul principal sau epuizarea fizica și emoționala sunt principalele motive care i-ar determina sa ramana cu un singur loc de munca. Pentru a face fața programului, majoritatea combina…

- CARAȘ-SEVERIN – Ședința ordinara a Consiliului Județean Caraș-Severin, de joi, 30 iunie, a pus din nou pe tapet problema operarii bacului de la Moldova Noua, votandu-se inființarea unui SRL pentru acest lucru. Totuși, aleșii județului nu s-au mai ințeles pe cine sa trimita sa-i reprezinte acolo… La…

- Primaria comunei clujene Mica anunța ca incepand de miercuri au demarat lucrarile de reabilitare la drumurile județene 161 D și 172 F, lucrari care vor dura aproximativ 4 luni. ”In prima faza se vor efectua lucrari de frezare a zonelor afectate și repararea acestora, urmand apoi modernizarea intregului…

- Autorecenzarea s-a incheiat, insa doua milioane dintre romanii care stau linistiti cu gandul ca s-au autorecenzat risca sa fie amendati. Si asta deoarece, din cele 11 milioane de chestionare completate in etapa de auto-recenzare, aproximativ doua milioane au fost invalidate. Autoritatile spun ca motivul…

- Companiile din Romania controlate de entitati supuse sanctiunilor introduse impotriva Rusiei, pe fondul situatiei din Ucraina, isi vor putea continua activitatea in tara noastra fara conturi blocate, daca vor intra sub un sistem de supraveghere din partea statului.