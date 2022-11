Sănătatea gălățenilor, pusă în pericol de transporturile de zgură de la Halda Sidex Primaria Galați a luat decizia de a se implica in eliminarea dezastrului ecologic care se produce de peste șase luni pe terenuri din intravilanul orașului din cauza transporturilor de zgura de la Halda de Zgura a Combinatului Siderurgic „Liberty”, fostul Sidex, catre un nou depozit. Transporturile de zgura generaza foarte mult praf, care a acoperit terenurile agricole din zona și pe care producțiile agricole s-au redus la jumatate, dar afecteaza și sanatatea locuitorilor din comunele din preajma orașului, Smardan și Șendreni, dar și a galațenilor care lucreaza la firmele care au sediul in zona… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

