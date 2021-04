Sanatatea ficatului tau- Policol-One Beneficiile pentru sanatate ale papadiei Papadia este o sursa bogata de vitamina A, C, D, vitamine din compexul B precum si minerale cum ar fi fier, potasiu si zinc. In mod traditional, radacinile si frunzele de papadie au fost utilizate pentru tratarea problemelor hepatice. In medicina traditionala, chineza, papadia este adjuvant pentru vindecarea problemelor stomacale, apendicitei, boli de rinichi, diareea, si a diabetului zaharat. Radacinile plantei sunt utilizate in principal ca stimulent al poftei de mancare, pentru probleme de ficat si vezica biliara. Frunzele de papadie sunt folosite ca… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

