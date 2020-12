Sănătatea creierului depinde de alimentație Sanatatea creierului depinde de ceea ce mincam. Studiile arata cit de importanta este alimentatia pentru creier inca de la inceputul vietii. Copiii care consuma junk food in primii ani de viata tind sa aiba un comportament agresiv. E imposibil de evitat in totalitate mincarea nesanatoasa. La fiecare pas pot fi gasite dulciuri si mincaruri de tip fast food. Corpul nu o duce bine cu o astfel de alim Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii unor parinți deprimați se nasc cu un volum redus al uneia dintre emisferele creierului, scrie Child & Adolescent Psychiatry. S-a menționat ca este vorba despre așa-numitul ”cortex” - acesta este unul dintre nucleele de baza ale creierului, este responsabil de funcționarea sistemului de recompensa,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca romanii trebuie sa voteze la alegerile parlamentare din 6 decembrie ca si cum sanatatea lor ar depinde de asta si trebuie sa voteze pentru "a-si lua viata inapoi". El a vorbit la evenimentul de lansare a programului de guvernare al PSD, care are…

- Interviu cu prof. Ana-Maria DUMITRU, directorul Școlii Gimnaziale Pildești – Domnișoara director, cum a decurs acțiunea de dotare a școlii cu tablete pentru elevi? In prima faza, conducerea școlii a cerut primariei sa achiziționeze 400 de tablete pentru elevi și 50 de laptop-uri pentru cadrele didactice.…

- Omenirea nu s-a oprit din evoluție. Periodic apar dovezi noi care sa susțina acest lucru. Cercetatorii australieni au descoperit ca o artera de la nivelul brațului este din ce in ce mai prezenta la generațiile noi. Și oamenii de știința olandezi au anunțat zilele trecute descoperirea unui nou organ…

- Sfecla roșie a primit recent denumirea de superaliment, mulți profesioniști din domeniul sanatații incurajand oamenii din toate categoriile sociale sa „manance sfecla”. Și are sens. Sfecla roșie este o planta și iși caștiga nutrienții in mod natural din pamant – ceva care, in sine, va aduce cu sine…

- Un copil nascut astazi in Romania va atinge doar jumatate din potențialul de productivitate a unui adult complet educat și sanatos, potrivit celei mai recente actualizari a Indexului Capitalului Uman (HCI) al Bancii Mondiale.

- Bebelusii si copiii folosesc ambele emisfere cerebrale pentru a intelege limbajul, spre deosebire de adulti, care descifreaza limbajul in partea stanga a creierului, potrivit unui studiu desfasurat de cercetatorii de la Centrul Medical al Universitatii din Georgetown, relateaza EFE. Studiul, publicat…

- Pe 14 septembrie incepe școala. De ceva vreme a devenit o certitudine care a insuflețit atat parinții și copiii, cat și administrațiile locale. Incerte sunt, insa, condițiile in care copiii vor putea merge la școala. Inca se fac planuri de acțiune. Cum anul acesta desfașurarea cursurilor va fi atipica,…