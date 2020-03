Sanador te așteaptă la Baby Boom Show 2020, cu pachete de naștere la prețuri promoționale (P) Sanador, cel mai mare spital privat multidisciplinar din Romania, te asteapta la Baby Boom, la Romexpo, pavilion B1, in perioada 5 – 8 martie 2020, cu cea mai buna optiune pentru venirea pe lume a bebelusului tau: nașterea la Sanador. De ce sa alegi Sanador pentru prima intalnire cu bebelusul tau? Pentru ca iti punem la dispozitie: O sectie de neonatologie dotata cu cea mai complexa structura a unui spital privat: – sectia de terapie intensiva neonatala aseptica – sectia de terapie intensiva neonatala septica (izolare) – sectia de nou-nascuti prematuri –… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Horațiu Moldovan este cel care a anunțat primul caz de infectare cu coronavirus din Romania.“Ne ocupam de ancheta epidemiologica pentru a stapani fenomenul”, spunea atunci dr. Horațiu Moldovan pentru Agerpres. Totuși, in plina criza a ”virusului ucigaș”, secretarul de stat Moldovan,…

- Libertatea a intrebat clinica Sanador care este programul doctorului Horațiu Moldovan, secretarul de stat al Ministerului Sanatații. Coronavirusul se prefigureaza drept cea mai importanta provocare a sistemului medical din Romania, din ultimii ani. Guvernul a declarat ca s-a mobilizat exemplar. Inca…

- Cand statul iși arata neputința, comunitatea iși arata voința. Au demonstrat-o mai mulți voluntari care au renovat cu bani stranși din donații secția de terapie intensiva a Maternitații Odobescu din Timișoara.

- Acesta va funcționa la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Satu Mare, in parteneriat cu un spital din Ucraina. La jumatatea acestei saptamani a fost lansat, oficial, un program de cooperare transfrontaliera intre Romania, Ungaria, Ucraina si Slovacia, in cadrul caruia, in cadrul SJU Satu Mare va…

- Salvati copiii! Donati 3,5% pentru proiectul de dotare a secțiilor de terapie intensiva neonatala. Redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit, sursa de viața pentru nou-nascuții prematur. Salvați Copiii investește un milion de euro in maternitați, in 2020. Organizația Salvați Copiii Romania anunța…

- Sectiile de terapie intensiva neonatala, unde sunt tratati nou-nascutii prematur si cei cu patologii severe, sunt subdimensionate: dintre cele 600 de locuri necesare in terapia intensiva neonatala, sunt asigurate doar aproximativ 300, ceea ce inseamna ca 50% dintre copiii care au nevoie de asistenta…

- Cea mai moderna sectie de terapie intensiva de la spitalele de stat din Iasi a fost inaugurata, astazi, la Spitalul de Neurochirurgie prof.dr. Nicolae Oblu. Pentru efectuarea lucrarilor la Sectia de Terapie a Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, Consiliul Judetean a investit 1,8 milioane de euro.…

- Florin Salam a revenit in Romania, dupa perioada pe care a petrecut-o in Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost internat intr-un spital, ca urmare a unor probleme medicale. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu celebrul manelist in Capitala.