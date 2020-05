Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a vorbit despre diferentele dintre Politia Locala si cea nationala, aflata in subordinea M.A.I. Vela spune ca este nevoie de o diferentiere clara, de la uniforme si masini pana la situatia salariilor. Un angajat de la Politia Locala care pazeste parcurile din Timisoara…

- Dupa ce in urma cu cateva zile a declarat ca agenții de la Locala incalca ordonanțele și dau amenzi nejustificate, Marcel Vela susține ca acestia caștiga prea mult comparativ cu Politia Nationala. „In mod esențial ar trebui facuta o analiza cu privire la competențe, dincolo de uniforma sau…

- Marcel Vela, ministrul de Interne și cel care conduce organismul național care se ocupa de epidemie, a spus la DIGI24 ca sunt uriașe discrepanțe intre plata unui polițist local, care, platit de primarie unde au crescut lefurile, caștiga, de pilda, plimbandu-se printr-un parc 9000 de lei pe luna, iar…

- Marcel Vela acuza Poliția Locala pentru abuzurile și interpretarile defectuoase ale ordonanțelor militare. Chestorul-șef de poliție Bogdan Despescu, secretar de stat la Interne,transmite ca situațiile in care au fost reclamații legate de intervențiile polițiștilor locali se afla in verificare....

- In postare, tanara ii cere edilului sa ia masuri de protejare a cetațenilor localițatii in pandemie. Cu toate acestea, studenta nu a folosit cuvinte jignitoare la adresa primarului. Citește și: Un nou val de romani pleaca la munca in Germania. Patru avioane vor decola de pe aeroportul din…

- Ioan Radu Marginean, primarul orașului Nadlac, a prezentat localnicilor speriați și celor ce vor tranzita pe jos punctul de frontiera noua modalitate de transport prin oraș: o duba arhaica.Pandemia de coronavirus naște situații de criza ce sunt rezolvate in cele mai diverse moduri. Locuitorii orașului…

- Reprezentantii Primariei Lugoj nu stiu cate persoane sunt izolate la domiciliu pe raza municipiului. Ministrul de Interne, Marcel Vela a declarat in cursul zilei de luni ca politistii locali si cei de la Politia Nationala ar trebui sa verifice daca persoanele izolate respecta legea si sa ia masuri drastice…

- Românii care au plecat din Italia catre țara cu trenul vor intra în carantina sau autoizolare pe teritoriul României pentru a se preveni infectarile cu Covid-19, anunța CFR Calatori. Luni seara Ministrul de Interne, Marcel Vela a vorbit despre ”suspendarea sau, dupa caz, interzicerea…