Samsung prognozează o reducere de 35% a profitului operațional Samsung Electronics anunța ca anticipeaza o reducere de 35% a profitului operațional in al patrulea trimestru al anului 2023. Gigantul estimeaza ca profitul operațional pentru perioada octombrie-decembrie va inregistra o scadere la 2,8 trilioane de woni sud-coreeni, comparativ cu 4,31 trilioane de woni inregistrate in aceeași perioada a anului precedent. De menționat ca Samsung ocupa poziția de lider pe piața globala in producția de cipuri dinamice de memorie cu acces aleatoriu, utilizate in dispozitivele de consum precum smartphone-urile și computerele. Anunțul facut de Samsung vine in contextul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

