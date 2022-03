Samsung opreşte livrările de produse în Rusia Samsung a anuntat ca a oprit vanzarile de produse din Rusia, in urma invadarii Ucrainei, si, in plus, va dona mai multe milioane de dolari in sprijinul eforturilor umanitare desfasurate in Ucraina. In total, Samsung va dona 6 milioane de dolari. Din acestia, 1 milion de dolari este reprezentat de valoarea produselor proprii donate de compania coreeana. In ceea ce priveste oprirea vanzarilor, nu vor mai fi vandute in Rusia o gama larga de electronice, in frunte cu smartphone-urile, dar nici chipset-uri, care fac deja obiectul unei crize globale. Oricum, embargoul impus zborurilor catre Rusia face… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

