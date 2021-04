Samsung Galaxy S21 FE ar putea avea o baterie mai mare decât Galaxy S21 Samsung va lansa in curand Galaxy S21 FE . Designul telefonului a aparut datorita unor zvonuri in urma cu cateva zile și este de așteptat sa conțina unele dintre cele mai importante parți ale Galaxy S21, cum ar fi un afișaj cu o rata de reimprospatare ridicata, o configurare a camerei triple și un procesor de varf. Acum, și capacitatea bateriei sale a fost dezvaluita. Anul trecut, Samsung a echipat Galaxy S20 FE cu aceeași capacitate a bateriei ca Galaxy S20 + și am sperat ca va face același lucru anul acesta echipand Galaxy S21 FE cu bateria de 4.800 mAh a Galaxy S21 +. Cu toate acestea, nu pare… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

