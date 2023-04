Stiri pe aceeasi tema

- Suma include premii de actiuni de aproximativ 218 milioane de dolari, arata documentul. Diferenta salariala uriasa fata de restul angajatilor vine intr-un moment in care Alphabet, compania-mama a Google, a taiat locuri de munca la nivel global. Compania din Mountain View, California, a anuntat in ianuarie…

- 11 romani sunt acuzați de procurorii americani ca au furat aproape 39 de milioane de dolari de la cei mai saraci locuitori ai statului California. Gruparea monitorizata de multe agenții de stat printre care și vestitul Secret Service a golit carduri sociale. Cinci dintre suspecți au fost deja arestati.…

- Un juriu federal din San Francisco a dispus luni ca Tesla Inc sa plateasca aproximativ 3,2 milioane de dolari unui fost angajat de culoare, dupa ce s-a constatat ca producatorul de vehicule electrice nu a reușit sa previna harțuirea rasiala severa la fabrica sa emblematica de asamblare din California,…

- La inceputul lunii martie, un roman de 33 de ani a fost arestat in San Diego pentru o frauda de 5,2 milioane de dolari, frauda in care sunt implicați peste 200 de complici in California și Romania.

- Cel mai proaspat miliardar din California, Edwin Castro, barbatul care a caștigat jackpotul de peste 2 miliarde de dolari la loteria Powerball, cel mai mare premiu din toate timpurile, a ieșit la cumparaturi. Astfel, la o luna dupa ce și-a incasat caștigul, el și-a achiziționat o vila de 25,5 milioane…

- Cetatean roman arestat si acuzat de frauda de ajutor de Covid de 5 milioane de dolari. Constantin Sandu din Romania a fost arestat si acuzat intr-o plangere federala ca a organizat o schema de furt de peste 5 milioane de dolari. Cetatean roman arestat si acuzat de frauda de ajutor de Covid de 5 milioane…

- Un roman a fraudat Guvernul Statelor Unite cu peste 5 milioane de dolari. Barbatul este acuzat de procurorii federali din San Diego ca face parte dintr-o rețea care fura indemnizații de șomaj. 0 seconds of 37 secondsVolume 90% Constantin Sandu, de 32 de ani a falsificat documente pentru a cere astfel…

- Barbatul de 33 de ani a fost arestat in San Diego pentru o frauda de 5 milioane de dolari și a avut peste 200 de complici in California și Romania. Constantin „Bibi” Sandu a fost prins de agenți la Imperial Beach, un punct de trecere a frontierei spre Mexic. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…