Samsung Electronics nu va înlocui în curând motorul de căutare implicit al Google de pe smartphone-urile sale cu cel al Microsoft, Bing Potrivit articolului, Samsung, a suspendat o revizuire interna care a explorat inlocuirea Google cu Bing in aplicatia sa de navigare pe web, care vine preinstalata pe smartphone-urile companiei. Google si Samsung nu au raspuns solicitarilor Reuters de comentarii. Microsoft a refuzat sa comenteze. O parte considerabila din veniturile obtinute de companiile de motoare de cautare provin din parteneriatele lor pe termen lung cu producatori de telefoane, precum Apple si Xiaomi. Google castiga venituri anuale estimate la 3 miliarde de dolari din contractul cu Samsung, potrivit unui articol din 16 aprilie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung Electronics nu va inlocui in curand motorul de cautare implicit al Google de pe smartphone-urile sale cu cel al Microsoft, Bing, potrivit Wall Street Journal, care a citat persoane familiare cu problema, transmite Reuters, citat de news.ro.Potrivit articolului, Samsung, a suspendat o revizuire…

- Miscarea vine pe masura ce aplicatiile de inteligenta artificiala (AI) precum ChatGPT castiga rapid in popularitate, evidentiind o tehnologie care ar putea schimba modul in care opereaza intreprinderile si societatea. Gigantul tehnologic isi va indeparta serviciul de "cele 10 linkuri albastre", care…

- Miscarea vine pe masura ce aplicatiile de inteligenta artificiala (AI) precum ChatGPT castiga rapid in popularitate, evidentiind o tehnologie care ar putea schimba modul in care opereaza intreprinderile si societatea. Gigantul tehnologic isi va indeparta serviciul de ”cele 10 linkuri albastre”, care…

- Acțiunile companiei-mama Google, Alphabet, au scazut luni cu 4% luni, ștergand 55 de miliarde de dolari din valoarea de piața a entitații juridice, dupa ce un articol din ziarul New York Times sugera ca piața motoarelor de cautare de pe dispozitivele mobile se confrunta cu o concurența mai acerba, scrie…

- Elon Musk, proprietarul Twitter, formeaza o echipa de cercetatori si ingineri AI, potrivit FT, si este, de asemenea, in discutii cu unii investitori ai SpaceX si Tesla despre investitii in noua sa afacere. Planul lui Musk in acest sens vine la cateva saptamani dupa ce un grup de cercetatori si directori…

- ”Momentul iPhone al AI a inceput”, a spus Huang in discursul virtual de la GTC, conferinta anuala a companiei pentru dezvoltatorii de software, referindu-se la modul in care smartphone-ul Apple a stabilit un nou standard pentru dispozitivele portabile. Huang a spus ca Nvidia lucreaza si cu Microsoft…

- Apple a amanat aprobarea unei actualizari a unei aplicatii de email cu instrumente bazate pe inteligenta artificiala, din cauza temerilor ca ar putea genera continut inadecvat pentru copii, a scris joi Wall Street Journal, citand comunicarile dintre producatorul de iPhone si dezvoltatorul de aplicatii,…

- O actualizare a aplicatiei de email, BlueMail, care foloseste o versiune personalizata a modelului de limbaj GPT-3 al OpenAI, a fost blocata saptamana trecuta, a declarat Ben Volach, cofondatorul dezvoltatorului BlueMail Blix, pentru WSJ. Volach a spus intr-o postare pe Twitter ca Apple vizeaza in mod…