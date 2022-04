Stiri pe aceeasi tema

- Samsung a anunțat cea mai recenta serie de Smart Monitor, M8, cu un design modern. Lansata pentru prima data in noiembrie 2020, seria Smart Monitor de la Samsung simbolizeaza familia primelor ecrane do-it-all din lume, concepute pentru utilizatorii care iși doresc un produs capabil sa ofere atat funcționalitate,…

- Samsung anunța gama de televizoare pentru anul 2022, care cuprinde seria premium Neo QLED 8K, televizoarele Lifestyle și noul Samsung OLED. Concentrate pe baza filozofiei Samsung „Screens Everywhere, Screens For All”, cele mai recente inovații imbunatațesc experiența de divertisment. Varful de gama…

- Platformele de streaming (Netflix, Disney + sau Amazon Prime) au in plan investiții de 230 de miliarde de dolari in conținut video in 2022, pentru a beneficia de creșterile estimate pentru aceste servicii in urmatorii ani, dar și pentru a-și pastra clienții și a atrage alții noi, intr-o piața tot mai…

- Ministerul Dezvoltarii anunta, joi, ca a semnat contractul pentru restaurarea Palatului Universitatii din Bucuresti, ministrul Cseke Attila precizand ca este cel mai mare proiect din domeniul cultural si educational pe care il va implementa Ministerul Dezvoltarii. Fii la curent cu cele mai…

- Centrala Nucleara de la Cernobil, in care a avut loc cea mai mare catastrofa nucleara civila din istorie, in 1986, ”a fost complet debransata de la reteaua electrica, din cauza actiunilor militare ale ocupantului rus”, anunta operatorul intr-o postare pe Facebook. ”Instalatia nu este alimentata electric”,…

- Agenția Naționala de Meteorologie (ANM) avertizeaza cu privire la valul de temperaturi scazute care se vor inregistra in țara in aceasta perioada. Potrivit avertizarilor meteorologice in urmatoarea saptamana se vor inregistra temperaturi scazute cu maxime osciland intre -2 și 2 grade Celsius precum…

- Samsung a prezentat ieri, 15 februarie, in Romania videoproiectorul smart Freestyle, in cadrul unui eveniment desfasurat in capitala. Prima aparitie a Freestyle a avut loc in cadrul CES 2022.