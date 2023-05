Producatorul de electronice sud-coreean a declarat ca a semnat un memorandum de intelegere cu banca centrala a tarii, pentru a efectua cercetari tehnice privind moneda digitala. Samsung a spus ca o astfel de CBDC, care se refera la o moneda digitala emisa de o banca centrala, ar functiona ”offline” si ar putea fi trimisa intre proprietarii smartphone-urilor sale Galaxy si ai ceasurilor inteligente, datorita unui cip securizat in dispozitive. Platile ar putea fi efectuate intre dispozitive prin utilizarea tehnologiei de comunicare in camp apropiat, care este incorporata in smartphone-uri pentru…