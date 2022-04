Stiri pe aceeasi tema

- Huawei Consumer BG pregateste lansarea a 3 noi produse hardware in tara noastra, iar ele vor fi disponibile in magazine de pe 23 martie 2022. Printre ele se numara Huawei Nova 9 SE, primul telefon Huawei cu camera de 108 MP, dar si ceasul Huawei Watch GT Runner si laptopul Huawei MateBook D15 AMD. Huawei…

- Samsung continua evenimentele de lansare din 2022 si dupa cel Unpacked dedicat lui Galaxy S22 de pe 9 februarie, acum ne pregateste unul si pe 17 martie. De aceasta data e vorba despre noi telefoane Galaxy A, mai precis Samsung Galaxy A53 si A73. Samsung a fost prolifica in ultima saptamana, lansand…

- Honor a fost una dintre putinele companii care au adus telefoane noi la MWC 2022 si ma gandesc aici la Honor Magic 4. A pastrat si o lansare din zona de buget pentru martie 2022 si ne surprinde acum cu acest Honor X8, mai ales prin muchiile subtiri. Vazand ca avem de-a face cu un telefon 4G cu procesor…

- Dupa ce a lansat seria de flagshipuri Samsung Galaxy S22 , acum Samsung se orienteaza si spre segmentul midrange. Compania sud coreeana tocmai a lansat noi modele din gama Galaxy A, mai precis Samsung Galaxy A13 si Galaxy A23, care au cateva dotari in comun. De remarcat ca acestea sunt modele 4G si…

- Oppo a tinut un eveniment important de lansare pe 24 februarie, inaugurand seria Oppo Find X5. Ea include atat flagshipul companiei, Oppo Find X5 Pro, cat si versiunea sa mai mica, Oppo Find X5, dar si un Oppo Find X5 Lite, care nu e altceva decat un Oppo Reno 7 5G rebranduit. Find X5 si Find X5 Pro…

- OPPO continua sa se apropie de fuziune completa cu OnePlus si acum i-a preluat si partenerul anuntat acum un an, pe partea de optica, Hasselblad. Suedezii anuntau la inceput de an 2021 colaborarea cu OnePlus, soldata cu calibrarea coloristica a seriei OnePlus 9. Acum Hasselblad este partener oficial…

- OPPO a dezvaluit variantele globale ale telefoanelor Reno7 si Reno7 Pro 5G, care fac cateva schimbari fata de versiunile prezentate pe final de an 2021 in China. Ambele modele au procesoare MediaTek Dimensity si vin cu incarcare rapida. Unii senzori foto sunt luati de la flagship-ul OPPO Find X3 Pro.…

- In urma cu aproximativ o luna, Oppo Find N a fost lansat pentru a concura cu Galaxy Fold 3. Cel mai scump telefon pliabil de la Samsung reprezinta, in prezent, standardul din industrie. Honor Magic V este exact un astfel de device, care provine de la fostul brand al Huawei . Magic V are cam același…