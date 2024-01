Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre investitorii de retail din Romania (50%) planuiesc sa detina actiuni de inteligenta artificiala (IA) si doar 18% declara ca nu sunt deloc interesati sa investeasca in aceasta tehnologie, releva un sondaj realizat in 13 tari, potrivit Agerpres. Cercetarea eToro Retail Investor Beat evidentiaza,…

- Mai multe monede din Romania va pot imbogați fara sa știți. Unele au ajuns la sume impresionante de bani, atat de mult incat pot sa coste chiar și cat un apartament cu doua camere. Moneda scumpa pentru colecționari Monedele sau bancnotele vechi sunt destinate, in general, pentru colecționari. Unele…

- Noul model Dacia Duster va fi disponibil in Romania la un pret de pornire de 18.800 euro. Modelul va putea fi comandat incepand din prima saptamana a lunii martie, primele livrari catre clienti fiind prevazute pentru sfarsitul celui de-al doilea trimestru al anului in curs.”Primii 200 de clienti…

- Anul acesta, o masa de sarbatori tipic romaneasca, cu sarmale, mamaliga, smantana si ardei iute, costa, pentru o familie de patru persoane, mai putin de 18 euro. Este cea mai ieftina cina de Craciun din tarile europene, arata un studiu global publicat recent. Cea mai scumpa este masa frantuzeasca traditionala,…

- Avand in vedere cat de aproape este debutul seriei Galaxy S24 , nu este de mirat ca incep sa apara și detalii despre capabilitațile software noi pe care noile telefoane le vor primi. Acestea vor fi incluse in OneUI 6.1, versiunea interfeței proprietare Samsung care va fi livrata cu noile telefoane,…

- ”CNAIR, in calitate de autoritate contractanta, informeaza operatorii economici interesati, ca s-a publicat in SEAP, in data de 02.12.2023, anuntul de concesionare cu numarul PC 1002551, pentru atribuirea prin licitatie deschisa a unui numar de 12 contracte de concesiune, avand drept obiect: «Concesiune…

- Cel mai vechi muzeu din Romania și-a lansat in premiera, propriul parfum pentru a se promova alaturi de alte produse personalizate pe care le expune in magazinele sale. Pana acum, este unicul astfel de muzeu din Europa.

- Varsta consumatorilor de droguri din Romania a scazut dramatic: Cel mai ieftin stupefiant costa 12 lei Varsta consumatorilor de droguri din Romania a scazut dramatic: Cel mai ieftin stupefiant costa 12 lei Flagelul consumatorilor de stupefiante este tot mai des adus in discușie dupa ce mai multe vedete…