Samsarii români de mașini de lux, în vizorul ANAF: fraudă de 15 milioane de euro identificată de inspectori O grupare infracționala a tranzacționat mijloace de transport din spațiul intracomunitar, in cuantum total de peste 80.000.000 euro, fara a plati taxe catre stat cu titlul de TVA. In total, gruparea a adus un prejudiciu de peste 15.000.000 de euro. Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au intrat pe fir. „Schema de fraudare implica un grup de societați coordonate de catre aceleași persoane care activeaza in domeniul comerțului cu autoturisme second hand, achiziționate din spațiul intracomunitar (inclusiv autoturisme de lux), grupare constituita cu scopul vadit de a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Frauda de 15.000.000 de euro identificata de inspectorii DGAF in domeniul comerțului cu autoturisme second hand. Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat o grupare infracționala care a tranzacționat mijloace de transport din spațiul intracomunitar, in cuantum…

- Autoritațile romane au identificat o grupare infracționala care a tranzacționat mijloace de transport din spațiul intracomunitar, in cuantum total de peste 80.000.000 euro, fara plata TVA, producand astfel un prejudiciu de peste 15.000.000 euro. „Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifrauda…

- Inspectorii din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat o grupare infractionala care a tranzactionat mijloace de transport din spatiul intracomunitar, in cuantum total de peste 80.000.000 euro, fara plata taxelor datorate bugetului de stat cu titlu de TVA, producand astfel…

- ”Schema de fraudare implica un grup de societati coordonate de catre aceleasi persoane, care activeaza in domeniul comertului cu autoturisme second hand achizitionate din spatiul intracomunitar (inclusiv autoturisme de lux), grupare constituita cu scopul vadit de a se sustrage de la inregistrarea, declararea…

- Mega-lovitura! ANAF a intrat peste samsarii auto de lux: frauda de 15 milioane de euro identificata de inspectoriInspectorii din cadrul Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat o grupare infracționala care a tranzacționat mijloace de transport din spațiul intracomunitar, in cuantum…

- 14 romani sunt cercetați in SUA pentru ca ar fi facut parte dintr-o rețea care asigura obținerea ilegala de ajutoare de șomaj in California. Un roman de 27 de ani a fost reținut de polițiști.Marți, polițiștii de crima organizata și procurorii DIICOT au facut, in baza unei comisii rogatorii internaționale…

- Uniunea Europeana acorda 24 de milioane de euro Romaniei. Acești banii sunt pentru porturile maritime din Romania, in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina. Schema a fost aprobata in conformitate cu cadrul temporar de criza și de tranziție pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie…

- Judecatoarea Mazilu Gabriela Cristina, de la Curtea de Apel București, nu poate justifica o avere de 30.388.515, adica peste 6 milioane de euro. Agenția Naționala de Integritate a constatat existența unor diferențe nejustificate intre averea dobandita și veniturile realizate in cuantum total de 31.602.501…